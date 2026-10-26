الطقس: ارتفاع على الحرارة اليوم وانخفاض وأمطار رعدية اعتبارا من الثلاثاء

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائما جزئيا إلى غائم، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق.

ويكون الجو يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، مع توقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، خاصة الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر الجو يوم الأربعاء غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلا في معظم المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، فيما تسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الخميس، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.