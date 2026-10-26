مؤسسات حقوقية تطالب إدارة ترامب والكونغرس بوقف التطهير العرقي الإسرائيلي في الضفة

وطن للأنباء: طالبت مؤسسات حقوقية أميركية إدارة الرئيس دونالد ترامب وأعضاء الكونغرس بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من استمرار سياسات التهجير القسري والعقاب الجماعي وما يحصل في مدينة الخليل منذ عدة ايام واعتداءات المستوطنين بحق المواطنين.

واتهمت جهات حقوقية حكومة الاحتلال بتنفيذ حملة ممنهجة من التطهير العرقي والعقاب الجماعي في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وتعكس الأساليب التي استخدمتها إسرائيل في قطاع غزة.

وأكدت الدعوات الحقوقية ضرورة تحرك الإدارة الأميركية والكونغرس للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الوقف الفوري لعمليات التهجير القسري والعقاب الجماعي، ووضع حد لاعتداءات المستعمرين التي تتهم هذه الجهات السلطات الإسرائيلية بدعمها أو توفير الحماية لمرتكبيها.

وحذرت الجهات الحقوقية من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تكرار سيناريو قطاع غزة في الضفة الغربية، داعية واشنطن إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع حكومة بنيامين نتنياهو من توسيع عمليات التهجير والتدمير بحق السكان الفلسطينيين.