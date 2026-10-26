"مقاومة الجدار والاستيطان": من شمال الضفة إلى جنوبها.. 482 اعتداءً على قاطفي الزيتون وأراضيهم

وطن للأنباء: أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن اعتداءات المستوطنين على موسم الزيتون بلغت 482 اعتداء منذ بدء الموسم وحتى نهاية اليوم الأحد، توزعت على تسع محافظات في الضفة الغربية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الاعتداءات امتدت من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، مع تركزها في محافظات تشهد استهدافا متكررا للمزارعين وحقول الزيتون.

وأضافت أن اعتداءات المستوطنين تتداخل مع إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تقيّد وصول المزارعين إلى أراضيهم.

وأشارت الهيئة إلى أن استهداف القطاف تحول إلى ضغط متكرر على قدرة الفلسطينيين على استثمار أراضيهم ومواصلة الحضور فيها، خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، في محاولة احتلالية متجددة لضرب دعامة الصمود الوطني وقدرته على البقاء.