نقابة المحامين تنظم ورشة عمل لمناقشة تحديث ومراجعة لائحة آداب المهنة

وطن للأنباء: نظّمت نقابة المحامين ورشة عمل متخصصة لمناقشة تحديث ومراجعة لائحة آداب المهنة، بمشاركة نقيب المحامين، المحامي فادي عباس، وأعضاء مجلس النقابة، وعدد من النقباء وأعضاء مجلس النقابة السابقين، إلى جانب أعضاء لجان شؤون المهنة والشكاوى والتأديب، وذلك في إطار جهود النقابة الرامية إلى تطوير منظومة العمل المهني وتعزيز قواعد السلوك والانضباط في ممارسة مهنة المحاماة.

وافتتح النقيب المحامي فادي عباس الورشة بكلمة أكد فيها أهمية مراجعة لائحة آداب المهنة وتحديث أحكامها، في ضوء ما أظهرته الممارسة العملية من فجوات ومسائل تستدعي التطوير أو المعالجة التشريعية والمهنية، لا سيما بعد مرور نحو اثني عشر عاماً على إقرار اللائحة السابقة. وأشار إلى أن التطورات المتسارعة، وفي مقدمتها التحولات التكنولوجية والرقمية، تفرض ضرورة مواكبة قواعد السلوك المهني لهذه المستجدات، بما يضمن الحفاظ على مكانة المهنة ورسالتها، وصون كرامة المحامي، وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة، وترسيخ المسؤولية المهنية والأخلاقية في ممارسة المحاماة.

وشهدت الورشة مداخلة لرئيس لجنة شؤون المهنة المحامي سائد العويوي، تناول فيها أبرز القضايا المرتبطة بتطبيق أحكام لائحة آداب المهنة، والحاجة إلى مراجعة النصوص التي أظهرت الممارسة العملية ضرورة تطويرها، بما يعزز وضوح القواعد المهنية وقابليتها للتطبيق.

كما قدّم رئيس لجنة الشكاوى المحامي فراس أبو عقل مداخلة تناول فيها الجوانب المتصلة بالشكاوى المهنية وآليات التعامل معها، وأهمية تحقيق الانسجام بين قواعد السلوك المهني والإجراءات ذات الصلة بالمساءلة والتأديب، بما يكفل صون حقوق المحامين والمتقاضين، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والإنصاف.

وتخللت الورشة مداخلات ونقاشات موسعة من المشاركين، استعرضت عدداً من المسائل العملية والتحديات التي تواجه تطبيق اللائحة، وأكدت أهمية الاستفادة من الخبرات النقابية المتراكمة والتجارب المهنية السابقة في صياغة تعديلات تستجيب لاحتياجات المهنة وتحافظ على ثوابتها وقيمها.

واختُتمت أعمال الورشة بالتوافق على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة تتولى حصر الفجوات في اللائحة النافذة، ودراسة الأحكام التي تستدعي التعديل أو الإضافة، وصياغة المقترحات اللازمة لتحديثها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النقابية المقررة بشأن إقرارها.

وفي سياق متابعة مخرجات الورشة، قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، في جلسته اللاحقة، اعتماد تشكيل اللجنة التي تضم عدداً من أعضاء مجلس النقابة والزملاء المشاركين في الورشة، وذلك لاستكمال أعمال المراجعة والتطوير على هدي النقاشات والملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها الورشة، وصولاً إلى مقترحات متكاملة تسهم في تحديث لائحة آداب المهنة وتعزيز دورها في تنظيم العمل المهني وصون مكانة المحاماة ورسالتها.