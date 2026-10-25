إيران: لم نغادر طاولة المفاوضات وواشنطن و"إسرائيل" تهددان أمن مضيق هرمز

-اتصالات دبلوماسية مستمرة عبر الوسطاء

-واشنطن تصرّ على مطالب أحادية الجانب

وطن للأنباء: شدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن طهران لم تغادر طاولة المفاوضات قط، مشيراً إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية عبر الوسطاء، مؤكداً أن سبب انعدام الأمن في هرمز يعود إلى الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وقال بقائي، في مقابلة مع قناة "ARD"، التلفزيونية الألمانية، إن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات في أي مرحلة، لكنها كانت، "بالتوازي مع مواصلة المسار الدبلوماسي، مستعدة تماماً للدفاع عن نفسها".

وأوضح أن الرسائل لا تزال تُنقل بين الطرفين عبر الوسطاء، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية، تكمن في إصرار الولايات المتحدة على مطالبها أحادية الجانب وعدم تراجعها عن مواقفها.

وفي ما يتعلق بوضع مضيق هرمز، أشار بقائي إلى أن الممر المائي غير آمن، لكنه نفى أن تكون الإجراءات الإيرانية سبباً في ذلك، محمّلاً واشنطن و"إسرائيل" المسؤولية. وقال إن "مضيق هرمز غير آمن، ليس لأن إيران جعلته غير آمن، بل لأن أميركا وإسرائيل أساءتا استخدام هذا الممر المائي".

وأضاف أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تواصلان استخدام المنطقة بأكملها "منصة للعدوان العسكري"، وتنفيذ إجراءات غير قانونية وعدوانية ضد إيران.

وشدد بقائي على أن طهران ترى نفسها ملزمة، في الظروف الراهنة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامتها الإقليمية وأمنها القومي وشعبها، مؤكداً أنه ما دام الوضع الحالي مستمراً، فإن إيران "لا تملك خياراً سوى اتخاذ الإجراءات اللازمة" في هذا الإطار.

وفي سياق متصل، أبلغ ‌مسؤول مطلع "​رويترز" ​بأنّ وسطاء ⁠قطريين ​موجودون ​في طهران اليوم ​الأحد، ​في إطار ‌مسعى ⁠لخفض التوتر الإقليمي، ​وذلك ​بالتنسيق ⁠مع ​الولايات ​المتحدة.