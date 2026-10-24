الطقس: أجواء حارة نسبيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

وطن للأنباء: يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا إلى صافٍ، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ومعتدلا في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الأحد غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين غائما جزئيا إلى غائم، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وفي ساعات المساء والليل، يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.