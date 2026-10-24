الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من محافظة نابلس

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 15 مواطنا من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في أنحاء متفرقة منها، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت تسعة مواطنين، وهم: فؤاد أبو حجلة ونجله عبود، وضياء بلبيسي من منطقة المخفية، ومجاهد حمامي من منطقة نابلس الجديدة، وفراس عميرة، وأسيد الشلبي من شارع 15، ومحمد فطوم من شارع النرويج، وعز سبع العيش من شارع النجاح القديم، وحسن الصفدي من منطقة رأس العين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بورين جنوب نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت ستة مواطنين، وهم: محمد فتحي قادوس، وأسعد وليد نجار، وثائر حسين واكد ونجله حسين، وأحمد قاسم عمر، ومحمد حسين واكد.