الاحتلال يقتحم طوباس وطمون ويداهم عدة منازل

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبها، بعدد من الدوريات العسكرية، وداهمت عدة منازل.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء المدينة، وداهمت عددا من منازل المواطنين، بينهم أسرى محررون، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واستجوبت سكانها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون وداهمت عددا من منازل المواطنين، دون أن سيبغ عن اعتقالات حتى إعداد الخبر.