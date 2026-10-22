وطن للأنباء: كشف ترتيب دوري أبطال أوروبا، عقب نهاية الجولة الثالثة، عن احتدام المنافسة على المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية، في ظل تقارب النقاط بين عدد كبير من الفرق، واستمرار خمسة أندية في تحقيق العلامة الكاملة.

ويتربع باريس سان جيرمان على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على أستون فيلا وليفربول وريال مدريد وريال بيتيس، التي حققت بدورها ثلاثة انتصارات متتالية، لتؤكد انطلاقتها القوية في البطولة.

ويأتي شتوتغارت وأرسنال في المركزين التاليين برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما تتساوى ستة فرق عند 6 نقاط، هي برشلونة وكومو ومانشستر سيتي وكلوب بروج وسبورتنغ لشبونة وبوروسيا دورتموند، وتتفاوت مراكزها وفق فارق الأهداف.



وفي منتصف الترتيب، يمتلك بايرن ميونخ 5 نقاط، فيما تتساوى أندية روما وأتلتيكو مدريد وشاختار دونيتسك وآيندهوفن برصيد 4 نقاط.

أما فياريال، فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على عدد من الفرق التي تملك الرصيد نفسه، بينها إنتر ميلان ومانشستر يونايتد ونابولي.

وفي أسفل الجدول، لا تزال عدة أندية تبحث عن انتصارها الأول، إذ يملك فنربخشة نقطتين، مقابل نقطة واحدة لسلافيا براغ وفايكنغ، بينما لم تحصد أندية بورتو وليل وسلوفان براتيسلافا أي نقطة حتى الآن.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

ومع تبقي مراحل عديدة من الدور الأول، تبدو حسابات التأهل مفتوحة، في ظل تقارب النقاط وإمكانية تغير مراكز الترتيب خلال الجولات المقبلة.

وفي ما يلي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الثالثة:

باريس سان جيرمان – 9 نقاط

أستون فيلا – 9 نقاط.

ليفربول – 9 نقاط.

ريال مدريد – 9 نقاط.

ريال بيتيس – 9 نقاط.

شتوتغارت – 7 نقاط.

أرسنال – 7 نقاط.

برشلونة – 6 نقاط

كومو – 6 نقاط.

مانشستر سيتي – 6 نقاط.

كلوب بروج – 6 نقاط.

سبورتنغ لشبونة – 6 نقاط.

بوروسيا دورتموند – 6 نقاط.

بايرن ميونخ – 5 نقاط.

روما – 4 نقاط.

أتلتيكو مدريد – 4 نقاط.

شاختار دونيتسك – 4 نقاط.

آيندهوفن – 4 نقاط.

فياريال – 3 نقاط.

إنتر ميلان – 3 نقاط.

مانشستر يونايتد – 3 نقاط.

نابولي – 3 نقاط.

غلطة سراي – 3 نقاط.

لاسك – 3 نقاط.

صباح – 3 نقاط.

فينورد – 3 نقاط.

لانس – 3 نقاط.

بودو-غليمت – 3 نقاط.

أيك أثينا – 3 نقاط.

لايبزيغ – 3 نقاط.

فنربخشة – نقطتان.

سلافيا براغ – نقطة واحدة.

فايكنغ – نقطة واحدة.

بورتو – دون نقاط.

ليل – دون نقاط.

سلوفان براتيسلافا – دون نقاط.