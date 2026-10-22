مستوطنون يسرقون أكياس زيتون ومعدات لقطفه في خربة المكحل قرب يعبد

وطن للأنباء: سرق مستوطنون، اليوم الخميس، 17 كيساً من ثمار الزيتون ومعدات خاصة بقطفه، في خربة المكحل التابعة لبلدة يعبد غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا مزارعين في الخربة، وحاصرت مركبتان للمستوطنين المزارعين خلال عملهم في قطف الزيتون، ما اضطرهم إلى ترك الأكياس في المكان، قبل أن يستولي عليها المستعمرون ويسرقوها.

وأضافت المصادر أن المعدات المسروقة شملت مواتير كهربائية وخراطيم ومفارش خاصة بقطف الزيتون.