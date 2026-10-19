شهيد ومصابون في قصف للاحتلال على شارع الجلاء بمدينة غزة

وطن للأنباء: استشهد مواطن وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في غارة للاحتلال على مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة ستة آخرين، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء.

ووفق مصادر طبية، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 74,480 شهيدا، و175,539 مصابا.

وبينت المصادر ذاتها أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,522، والإصابات إلى 5,421، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 839.