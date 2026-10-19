الاحتلال يقتحم محيط مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في طولكرم ويداهم منزلا

وطن للأنباء: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، ونفذت عمليات تفتيش واسعة في المنطقة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل أمين سر حركة فتح في مخيم طولكرم، الأسير محمد إبراهيم شحادة، الواقع خلف المستشفى وفتشته وخربت محتوياته.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال قد اعتقلت شحادة (46 عاماً)، في أيلول/سبتمبر الماضي، عقب إطلاقها الرصاص الحي تجاه مركبته في الحي الشرقي من مدينة طولكرم.

وأضاف شهود العيان، أن قوات الاحتلال داهمت أيضا عمارة سكنية في محيط دوار العليمي بالحي الغربي من المدينة، وأجرت عمليات تفتيش داخلها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها "طولكرم ونور شمس"، لليوم 631 على التوالي، وسط حصار مشدد، يترافق مع حملات الاعتقال والتنكيل بالمواطنين، وتخريب الممتلكات والبنية التحتية.