اتحاد شركات البريد السريع في فلسطين ينتخب مجلس إدارته للدورة المقبلة

رام الله – وطن للأنباء: انتخب اتحاد شركات البريد السريع في فلسطين مجلس إدارة جديدا للدورة المقبلة، برئاسة محمود ناصر، ممثلا عن شركة "كنجارو لوجستكس"، وذلك خلال اجتماع عقده الاتحاد بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، عقب استعراض التقريرين المالي والإداري وإنجازات مجلس الإدارة السابق، والمصادقة على إبراء ذمته.

وجرت الانتخابات وفق الأصول والإجراءات المعتمدة، بحضور محامي الاتحاد ممثلا عن مكتب "إدراك للخدمات القانونية والاستشارية"، وبما يعكس إرادة الهيئة العامة وحرصها على مواصلة العمل والتطوير وتعزيز أداء الاتحاد.

وأسفرت الانتخابات عن اختيار محمود ناصر، ممثلا عن شركة "كنجارو لوجستكس"، رئيسا لمجلس الإدارة، والدكتور محمد عقابنة، ممثلا عن شركة "أوبتيموس"، نائبا للرئيس، وكرم بني فضل، ممثلا عن شركة "دايركت إكسبرس"، أمينا للسر، والمهندس محمد أبو شوشة، ممثلا عن شركة "يونايتد للتوصيل"، أمينا للصندوق.

وخلال الاجتماع، عُرض التقرير المالي والإداري لمجلس الإدارة السابق، إلى جانب الإنجازات التي حققها خلال فترة توليه المسؤولية، قبل أن تصادق الهيئة العامة على إبراء ذمته، تقديرا للجهود التي بذلها في خدمة الاتحاد وأعضائه وتعزيز مسيرته.

وتقدم الاتحاد بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور محمد عقابنة، وأعضاء المجلس السابق، وأعضاء الهيئة العامة، والإدارة التنفيذية ممثلة بمدير عام الاتحاد الدكتور يوسف حسين، تقديرا لجهودهم وعطائهم خلال الفترة الماضية.

وتمنى الاتحاد لمجلس الإدارة الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه وتحقيق تطلعات الأعضاء، وتعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم أهداف الاتحاد ومصالح منتسبيه، ويسهم في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والتوصيل في فلسطين.