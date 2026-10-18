بنك القدس يوقع اتفاقية دعم وشراكة مع المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء

وطن للأنباء: في خطوة ريادية تهدف إلى تعزيز ملف الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر في فلسطين، شَهِد مبنى الإدارة العامة لـ بنك القدس توقيع اتفاقية دعم وشراكة مع المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء. وتشكل هذه الاتفاقية مظلة تعاون وثيق تهدف إلى نشر ثقافة البناء المستدام وتطوير المعايير البيئية في قطاع الإنشاءات والأعمال.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لبنك القدس، محمد شاور، ورئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء، سري سعادة، وبمشاركة عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

دعمٌ مالي ولوجستي للمشاريع المستدامة

وبموجب هذه الاتفاقية، يقدّم بنك القدس دعماً مالياً وفنياً مخصصاً لرعاية برامج المجلس، ويسعى هذا الدعم إلى تمكين المجلس من تبني حلول ذكية للمشاريع المستدامة مثل لا للحصر ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والاعتماد على الطاقة المتجددة في المشاريع الإنشائية.



رؤية مصرفية بنكهة بيئية

وفي تعقيبه على هذه الشراكة، أكد السيد محمد شاور أن بنك القدس يضع الاستدامة والممارسات البيئية المسؤولة في صلب توجهاته الاستراتيجية والمسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن رعاية البنك للمجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء تمثّل استثماراً حقيقياً في المستقبل، وتجسيداً ملموساً لدور القطاع المصرفي في دعم خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يضمن بيئة عمرانية صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

تكامل الأدوار من أجل الاستدامة

من جانبه، عبّر السيد سري سعادة عن اعتزازه بهذا التعاون النوعي مع بنك القدس، مشيداً بالدور الوطني والمصرفي المتقدم الذي يلعبه البنك. وأوضح سعادة أن هذا الدعم سيسهم بشكل مباشر في تمكين المجلس من مواصلة رسالته الهادفة إلى نشر وتطبيق تطبيقات العمارة الخضراء، وتوفير الدعم الفني واللوجستي للأفكار والمشاريع الريادية المستدامة في فلسطين، مما يعزز التنمية المحلية الشاملة.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة من العمل المشترك، بما يشمل تبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات التوعوية، ورفع كفاءة الكوادر في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد، تماشياً مع المعايير البيئية العالمية.