10 دول تنقل سفاراتها إلى القدس.. بينها دولتان ذاتا أغلبية مسلمة

وطن للأنباء: منذ اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، ونقل سفارتها إليها في العام التالي، اتخذت دول أخرى خطوات مماثلة، ليصل عدد الدول التي نقلت سفاراتها إلى المدينة، وفق المعطيات الواردة، إلى 10 دول، بينها كوسوفو وأرض الصومال، اللتان تتمتعان بأغلبية مسلمة.

وتأتي هذه الخطوات رغم الرفض الفلسطيني والدولي لنقل السفارات إلى القدس المحتلة، في ظل اعتبار المجتمع الدولي المدينة جزءا من قضايا الوضع النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ورفضه الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي.

ويعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 من أبرز القرارات الدولية التي رفضت الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بتغيير طابع القدس ووضعها، فيما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول 2017، جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في المدينة.

وفيما يلي أبرز الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس، مرتبة زمنيا:

الولايات المتحدة.. الخطوة الأولى عام 2018

شكّل اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" تحولا في سياسة واشنطن طويلة الأمد تجاه وضع المدينة. ففي 14 مايو/أيار 2018، نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بالتزامن مع الذكرى السبعين لإقامة "إسرائيل".

وردا على هذه الخطوة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام نفسه قرارا أكد أن القرارات والإجراءات الرامية إلى تغيير طابع القدس أو وضعها لا تترتب عليها آثار قانونية، وأنها باطلة.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر عام 1995 قانون سفارة القدس، الذي حدد 31 مايو/أيار 1999 موعدا نهائيا لنقل السفارة. إلا أن الرؤساء الأميركيين المتعاقبين استخدموا صلاحياتهم لتأجيل تنفيذ القرار كل ستة أشهر، بذريعة مخاوف تتعلق بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمصالح الأميركية الأوسع.

غواتيمالا.. ثاني دولة تنقل سفارتها

في 16 مايو/أيار 2018، نقلت غواتيمالا سفارتها إلى القدس، بعد يومين فقط من الخطوة الأميركية، لتصبح ثاني دولة تتخذ هذا الإجراء.

باراغواي.. نقل وإعادة ثم نقل مجددا

افتتحت باراغواي سفارتها في القدس في 21 مايو/أيار 2018، خلال رئاسة هوراسيو كارتيس، لتصبح ثالث دولة تنقل سفارتها إلى المدينة.

لكن الخطوة لم تستمر طويلا؛ ففي 5 سبتمبر/أيلول 2018، قرر الرئيس الجديد ماريو عبدو بينيتيز إعادة السفارة إلى تل أبيب، مشيرا إلى رغبة بلاده في تبني موقف محايد والمساهمة في جهود السلام في الشرق الأوسط.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعادت باراغواي سفارتها إلى القدس، خلال ولاية الرئيس سانتياغو بينيا.

كوسوفو.. أول كيان أوروبي ذي أغلبية مسلمة

في 14 مارس/آذار 2021، افتتحت كوسوفو سفارتها في القدس، لتصبح أول كيان أوروبي ذي أغلبية مسلمة يتخذ هذه الخطوة.

وجاء القرار تنفيذا لتعهد قطعته كوسوفو في إطار اتفاق تطبيع مع صربيا، تم التوصل إليه بوساطة أميركية في سبتمبر/أيلول 2020، وتضمن التزاما بإقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لهذه الخطوة، مؤكدا أنها لا تتماشى مع موقف التكتل بشأن القدس.

هندوراس.. سفارة بعد مكتب تجاري

افتتحت هندوراس سفارتها رسميا في القدس في 24 يونيو/حزيران 2021، خلال رئاسة خوان أورلاندو هيرنانديز.

وجاءت الخطوة استكمالا لإجراءات سابقة هدفت إلى تعزيز العلاقات مع "إسرائيل"، من بينها افتتاح مكتب تجاري في القدس عام 2019، قبل رفع مستواه لاحقا إلى سفارة كاملة.

بابوا غينيا الجديدة.. افتتاح السفارة عام 2023

في 5 سبتمبر/أيلول 2023، افتتحت بابوا غينيا الجديدة سفارتها في القدس، بحضور رئيس الوزراء جيمس مارابي.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، وصف مارابي الخطوة بأنها «خيار واع»، مشيرا إلى ارتباط الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" بالهوية المسيحية لبلاده.

فيجي.. سفارة جديدة عام 2025

في 17 سبتمبر/أيلول 2025، افتتح رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا سفارة بلاده الجديدة في القدس، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر.

أرض الصومال.. سفارة في القدس عام 2026

في 15 يونيو/حزيران 2026، افتتح عبد الرحمن محمد عبد الله، رئيس ما يُعرف بـ«أرض الصومال» (صوماليلاند)، سفارة للكيان لدى "إسرائيل" في مدينة القدس المحتلة.

وكانت "إسرائيل" قد أعلنت، في 26 ديسمبر/كانون الأول 2025، اعترافها الرسمي بأرض الصومال، لتصبح، وفق المعطيات الواردة، الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي اعترفت بهذا الكيان، منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 وسعيه إلى الاستقلال.

ناورو.. ثالث أصغر دولة في العالم تنقل سفارتها

في 7 سبتمبر/أيلول 2026، افتتحت ناورو، الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، سفارتها في القدس، بحضور نائب الرئيس ووزير الخارجية ليونيل روان أينجيميا.

وتُعد ناورو ثالث أصغر دولة في العالم من حيث المساحة، وجاء افتتاح سفارتها في سياق سلسلة الخطوات الدولية لنقل البعثات الدبلوماسية إلى المدينة.

كولومبيا.. أحدث الدول المنضمة إلى القائمة

في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، افتتحت كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة، في خطوة أُعلن عنها بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره الكولومبي عمر بولا إسكوبار، ورئيس بلدية القدس الغربية موشيه ليؤن.

وقال ليؤن إن كولومبيا أصبحت الدولة العاشرة التي تنقل سفارتها إلى القدس الغربية.

يذكر أن بوغوتا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل" في مايو/أيار 2024، خلال رئاسة غوستافو بيترو، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قبل أن تعيد الإدارة الجديدة العلاقات مع "إسرائيل".