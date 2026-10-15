الجبهة الشعبية: تهديدات قادة الاحتلال لشعبنا في الضفة إرهاب معلن وتحضير لمزيد من العدوان

وطن للأنباء: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال، مجرم الحرب "إيال زامير"، أمس الأربعاء، خلال جولته في منطقة الخليل، وإعلانه تعزيز القوات والاستعداد لتنفيذ عمليات هجومية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تمثل إرهابًا معلنًا وتحضيرًا لتصعيد العدوان، امتدادًا لجرائم الاحتلال في غزة وعموم فلسطين والمنطقة.

وأوضحت الجبهة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنّ تهديدات زامير التي سبقتها تصريحات مجرم الحرب نتنياهو قرب مخيم طولكرم، تتزامن مع تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والاقتحامات وتشديد الحواجز، واستمرار سياسات التهجير القسري وفرض وقائع على الأرض تتجاوز مشاريع الضم المعلنة.

وشددت الجبهة على أنّ خطورة هذه الجرائم تستوجب مواقف دولية عملية لإدانة الاحتلال ومعاقبته وعزله ومحاسبة قادته، داعيةً إلى رص الصفوف والمسارعة لتحقيق الوحدة الوطنية، وتفعيل أدوات العمل الوطني والجماهيري، والشروع في تنفيذ مبادرة الإنقاذ الوطني وأولوياتها للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأكدت الجبهة أنّ بقاء الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه لم يكونا يومًا بإذن من مجرمي الحرب الصهاينة، بل بفضل تضحياته وتلاحمه وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية، وأن هذه التهديدات لن توهن عزيمته، بل ستزيده إصرارًا على الصمود والتلاحم الوطني في مواجهتها.