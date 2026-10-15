الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 21 معتقلا
وطن للأنباء: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أوامر اعتقال إداري بحق 21 معتقلا، بين أوامر اعتقال جديدة وتجديد.
والمعتقلون هم:
1- مالك عوض محمد عبيات – بيت لحم – 4 شهور
2- عبد القادر بسام علي دياب – قلقيلية – 3 شهور
3- أحمد يوسف خليل حمامدة – قباطية – 4 شهور
4- أسامة كاظم عثمان دقوق – اللمبي – 4 شهور
5- صلاح خالد صلاح الهريني – أبو غنيم – 4 شهور
6- فارس جابر سعيد شلبي – جنين – 4 شهور
7- براءة كفاح نظمي علاونة – جنين – 6 شهور
8- إسلام عبد القادر محمد سوداني – طولكرم – 6 شهور
9- سامي أحمد سليم زيود – جنين – 4 شهور
10- أدهم طه عوض حمايل – بيتا الفوقا – 4 شهور
11- عبد الرحمن أمجد جميل خضير – بيتا التحتا – 3 شهور
12- ضياء فوزي تركي ريماوي – كفر عين – 4 شهور
13- الريان فتحي محمود خير الله – السموع – 6 شهور
14- محمد فتحي محمود خير الله – السموع – 6 شهور
15- محمود جابر سعيد شلبي – جنين – 4 شهور
16- خالد وليد خالد قوقه – نابلس – 6 شهور
17- عوض الله محمد أنيس أبو عين – رام الله – 4 شهور
18- محمد صالح رشيد عليان – مخيم الجلزون – 4 شهور
19- نجيب أحمد نجيب مفارجة – بيت لقيا – 4 شهور
20- إبراهيم جميل إبراهيم كساب – أريحا – 4 شهور
21- عماد زياد يوسف شقيقات – عقابا – 5 شهور ونصف