الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 21 معتقلا

وطن للأنباء: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أوامر اعتقال إداري بحق 21 معتقلا، بين أوامر اعتقال جديدة وتجديد.

والمعتقلون هم:

1- مالك عوض محمد عبيات – بيت لحم – 4 شهور

2- عبد القادر بسام علي دياب – قلقيلية – 3 شهور

3- أحمد يوسف خليل حمامدة – قباطية – 4 شهور

4- أسامة كاظم عثمان دقوق – اللمبي – 4 شهور

5- صلاح خالد صلاح الهريني – أبو غنيم – 4 شهور

6- فارس جابر سعيد شلبي – جنين – 4 شهور

7- براءة كفاح نظمي علاونة – جنين – 6 شهور

8- إسلام عبد القادر محمد سوداني – طولكرم – 6 شهور

9- سامي أحمد سليم زيود – جنين – 4 شهور

10- أدهم طه عوض حمايل – بيتا الفوقا – 4 شهور

11- عبد الرحمن أمجد جميل خضير – بيتا التحتا – 3 شهور

12- ضياء فوزي تركي ريماوي – كفر عين – 4 شهور

13- الريان فتحي محمود خير الله – السموع – 6 شهور

14- محمد فتحي محمود خير الله – السموع – 6 شهور

15- محمود جابر سعيد شلبي – جنين – 4 شهور

16- خالد وليد خالد قوقه – نابلس – 6 شهور

17- عوض الله محمد أنيس أبو عين – رام الله – 4 شهور

18- محمد صالح رشيد عليان – مخيم الجلزون – 4 شهور

19- نجيب أحمد نجيب مفارجة – بيت لقيا – 4 شهور

20- إبراهيم جميل إبراهيم كساب – أريحا – 4 شهور

21- عماد زياد يوسف شقيقات – عقابا – 5 شهور ونصف