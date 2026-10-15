مستوطنون يعتدون على مواطنين ويحرقون منزلا ومركبة ويمنعون قطف الزيتون في الخليل

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين ونكلوا بهم وأحرقوا جزءا من منزل في بيت أمر شمال الخليل، ومركبة في مسافر يطا جنوبا.

وذكر الناشط محمد عوض، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن محمد العلامي في منطقة "وادي الشيخ" في بيت أمر، واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتحتجز المواطن العلامي وتنكل به.

كما أطلقت تلك القوات قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى الى اشتعال النار واحتراق جزء من منزل المواطن عودة العلامي، حيث تمكن الأهالي من السيطرة على النيران قبل أن تنتقل الى باقي أجزاء المنزل.

وفي مسافر يطا جنوبا، هاجم مستوطنون من البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي المواطنين في وادي الرخيم، منزل المواطن محمود الدغامين في منطقة وادي اجحيش وأحرقوا مركبته.

وفي بلدة صوريف شمالا، منع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الأهالي من الوصول الى أراضيهم في خلة غنيم لقطف ثمار الزيتون.