الهلال الأحمر: 60% من أجهزة الأشعة دمرها الاحتلال في غزة

وطن للأنباء: حذر مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة بشار مراد، من تراجع القدرة التشخيصية والعلاجية في القطاع، نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل أجهزة المختبرات والأشعة.

وأشار مراد إلى تعطل نحو 60% من أجهزة الأشعة، ووجود نحو 21 ألف مريض بحاجة إلى إجلاء طبي، مقابل السماح بسفر نحو 120 مريضا يوميا.

وأوضح مراد، اليوم الخميس أن مرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة من أكثر الفئات تضررا، في ظل صعوبة إجراء الفحوص المبكرة وتأخر حصولهم على العلاج، ما يفاقم المخاطر الصحية عليهم.