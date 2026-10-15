"ريمونتادا" مثيرة تنقذ ريال مدريد من أنياب روما

وطن للأنباء: حوّل فريق ريال مدريد الإسباني تأخره أمام مضيفه روما الإيطالي بهدف لثلاثة إلى انتصار قاتل برباعية، لينجو من أول خسارة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويحقق فوزًا مثيرًا في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "الأولمبيكو" ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

وواصل ريال مدريد هيمنته على مبارياته ضد روما بالعاصمة الإيطالية، محققًا فوزه السادس في 7 زيارات، مقابل خسارة واحدة.

وحقق الريال فوزه الثاني في دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما كان افتتح موسمه بانتصار على فريق إيطالي آخر هو إنتر ميلان بهدفين لواحد، بينما فشل روما في خطف أول فوز، بعدما تعادل مع فنربخشة التركي.

وافتتح مارتن دي رون التسجيل لروما في الدقيقة 20، قبل أن يدرك كيليان مبابي التعادل للفريق "الملكي" بالدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، ظنّ أصحاب الأرض أنهم وضعوا المباراة في متناول أيديهم، بعدما أضاف دونيايل مالين هدفين عند الدقيقتين 51، و57 على التوالي، ليمنح روما تقدماً مريحاً.

لكن ريال مدريد رفض الاستسلام، وانتفض في الدقائق الأخيرة، ليقلب الطاولة بثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع كارلوس إسبي في الدقيقة 83، وإندريك بالدقيقة 85، وأنطونيو روديجر عند الدقيقة 90، محققاً "ريمونتادا" مثيرة، وفوزاً دراماتيكياً.

فوز مبهر

بدوره، حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً مبهراً على حساب مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية لهدفين.

وسجل ديزيري دوي في الدقيقة 13، وعثمان ديمبلي بالدقيقة 15، وفيتينيا عند الدقيقة 32، وماجنيس أكليوش في الدقيقة 63 أهداف "حامل اللقب"، في المقابل دوّن إيرلينج هالاند هدفي الفريق الإنجليزي بالدقيقتين 53، و75 على الترتيب.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد السيتي عند 3 نقاط.