سوريا: الاحتلال الاسرائيلي يقصف منطقتين في ريف القنيطرة

وطن للأنباء: قصف الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منطقتين في ريف محافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، بخمس قذائف.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية الحكومية، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بـ3 قذائف مدفعية محيط تل كروم في ريف القنيطرة".

وأضافت في إفادة أخرى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذيفتين حرش جباتا الخشب في المحمية الطبيعية بريف القنيطرة الشمالي".

ولم تذكر القناة أي تفاصيل بشأن حجم الأضرار.

كما شهدت مناطق من ريفي القنيطرة ودرعا، الإثنين، تحركات عسكرية إسرائيلية شملت توغلات وإطلاق نار باتجاه أراضٍ زراعية، بحسب "الإخبارية" السورية.

وتواصل إسرائيل توغلاتها في الجنوب السوري، رغم اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، فيما تطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها ووقف الاعتداءات على المدنيين.