الاحتلال يقتحم مقر الهلال الأحمر ومستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقر جمعية الهلال الأحمر ومستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن قوات الاحتلال اقتحمت مركز إسعاف الهلال الأحمر في سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مركز إسعاف الهلال الأحمر في سلفيت، وسحبت تسجيلات كاميرات المراقبة من مقره.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى الشهيد ياسر عرفات، وطالبت إدارته بتسليم تسجيلات كاميرات المراقبة، مهددة بإطلاق النار في حال عدم تسليمها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال انسحبت لاحقًا إلى مدخل المستشفى.