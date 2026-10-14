القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف أرامكو ومطار الملك خالد ومصفاة في الرياض بصواريخ ومسيرات

رام الله – وطن للأنباء: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت شركة أرامكو السعودية في الظهران بالمنطقة الشرقية، ومطار الملك خالد الدولي، ومصفاة أرامكو في الرياض، باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، ردا على "العدوان السعودي" على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، وفق بيان صادر عنها.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيانها " إن العملية تأتي في إطار بعمليات الردع، ردا على استهداف اليمن خلال فترة التصعيد بـ2281 غارة جوية وصاروخا، قالت إنها أسفرت عن عشرات الجرائم."

وأضاف البيان أن العملية نُفذت تنفيذا للتحذيرات السابقة التي وجهتها القوات المسلحة إلى السعودية، مشيرا إلى أن الهجمات حققت إصابات دقيقة، وتسببت بدمار واندلاع حرائق في المواقع المستهدفة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها باتجاه العمق السعودي ستتواصل خلال الأيام المقبلة، مع استهداف مطارات ومنشآت نفطية، محذرة من أن استمرار التصعيد ستكون له عواقب وصفتها بالوخيمة.

كما دعت شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في المطارات والشركات المستهدفة إلى الابتعاد عنها وإخلائها فورا، معتبرة أنها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتها المسلحة.