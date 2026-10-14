أوباما يدعو "إسرائيل" لإدراك استحالة اقتلاع الفلسطينيين

وطن للأنباء: قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن حكومة "إسرائيل" الحالية تخلّت عن أرضية أخلاقية بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين، محذرًا من أن الاعتماد على القوة العسكرية ورفض تقديم التنازلات قد يحقق مكاسب قصيرة الأمد، لكنه لن يضمن الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وجاءت تصريحات أوباما خلال لقاء حواري مع الصحفية والكاتبة سوزان ماكاي، ضمن جولة لقاءات جماهيرية يجريها في بريطانيا.

وقال أوباما إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو وكأنها تتبنى موقفًا يقوم على استغلال تفوقها العسكري والتكنولوجي لفرض ما تريده، دون تقديم تنازلات أو مراعاة حقوق الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا النهج يعني التخلي عن الأرضية الأخلاقية.

وأضاف أن نحو سبعة ملايين فلسطيني لن يرحلوا عن أرضهم، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى إدراك هذه الحقيقة، في إشارة إلى استحالة تحقيق الأمن عبر القوة وحدها أو تجاهل الحقوق الفلسطينية.

وشدد على أن الفلسطينيين انتُزعت أراضيهم، وأن مطالبتهم باستعادتها ورفضهم للظلم أمر مفهوم.