الاحتلال يفرج عن 7 أسرى من غزة

وطن للأنباء: أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاربعاء، عن 7 أسرى عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، بعد فترة اعتقال في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن المفرج عنهم هم هاني فايز كتكت (37 عاماً) من جباليا، ومحمد توفيق أبوسبلة (16 عاماً) من خانيونس، وإبراهيم أحمد الطلالقة (67 عاماً) من النصيرات، ورائد حسين عرفات (44 عاماً) من الزوائد، وخليل محمد المصري (44 عاماً) من خانيونس، ونبيل محمد أبوسيف (38 عاماً) من جباليا، وشريف محمد خلة (38 عاماً) من جباليا.

وتفرج قوات الاحتلال عن أعداد قليلة من أسرى قطاع غزة في فترات متفاوتة، حيث تبدو عليهم آثار التعذيب والتعب جراء الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وبحسب أحدث المعطيات الصادرة عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية حتى مطلع تموز/يوليو 2026، يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9400 أسير، بينهم 1320 معتقلاً من قطاع غزة تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتل غير الشرعي".

وأوضحت مؤسسات الأسرى أن هذا الرقم لا يشمل آلاف المعتقلين المحتجزين في معسكرات ومراكز احتجاز عسكرية وسرية تابعة لجيش الاحتلال، من بينها معسكر "سديه تيمان" ومراكز أخرى، حيث لا تتوفر معلومات رسمية عن أوضاعهم أو أماكن احتجازهم.