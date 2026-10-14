القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار الملك خالد في الرياض وتحشيدات سعودية بـ4 صواريخ باليستية

وطن للأنباء: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف "مطار الملك خالد الدولي"، في العاصمة السعودية الرياض، بصاروخ باليستي، مؤكدةً أنّ الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إنّ القوات المسلحة نفّذت أيضاً عملية استهدفت عدداً من تحشيدات القوات السعودية في منطقتَي رأس العارة والمضاربة، باستخدام 3 صواريخ باليستية.

وأكد سريع أنّ الضربات حققت إصابات دقيقة، وأسفرت، بحسب بيانه، عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، إضافةً إلى إعطاب عدد من الآليات.

وفي سياق متصل، أعلن العميد سريع، في وقت سابق اليوم، تنفيذ عملية نوعية استهدفت "أرامكو" في الظهران بالمنطقة الشرقية، ومطار الملك خالد الدولي ومصفاة "أرامكو" في الرياض.