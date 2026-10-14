نابلس.. إصابة شاب جراء تعرضه للاعتداء من الاحتلال

وطن للأنباء: أصيب ،مساء الأربعاء، شاب فلسطيني جراء تعرضه للاعتداء من قبل جيش الاحتلال قرب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب "21عاما" من بلدة تل بنابلس جراء تعرضه للضرب من جنود الاحتلال على حاجز المربعة ،بعد اعتقاله صياح اليوم.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن حملة عسكرية متواصلة تشهدها مدن وبلدات الضفة الغربية، تتخللها مداهمات للمنازل وانتشار عسكري في المناطق السكنية، وتحويل منازل لثكنات عسكرية وإخضاع الفلسطينيين لتحقيق ميداني.