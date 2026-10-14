الاحتلال يقتحم ضاحية شويكة بطولكرم ويعرقل حركة تنقل المواطنين

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، بعدد من الآليات العسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نشرت فرق المشاة في شوارع الضاحية وتحديد منطقة الوسط، واعترضت حركة تنقل المواطنين والمركبات.

وأضافت أن قوات الاحتلال أوقفت عددا من المركبات واحتجزت ركابها، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المواطنين دون أن يبلغ عن اصابات او اعتقالات.