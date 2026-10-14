بنك الإسكان يدعم مدرسة بنات تل الربيع الأساسية للمساهمة في إنشاء حاضنة للإبداع البيئي

وطن للأنباء: في إطار التزامه المتواصل بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على دعم قطاع التعليم والمبادرات البيئية المستدامة، قدّم بنك الإسكان دعماً إلى مدرسة بنات تل الربيع الأساسية في الظاهرية، للمساهمة في إنشاء حاضنة للإبداع البيئي، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة تشجع الطالبات على الابتكار وتنمية الوعي البيئي لديهن.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان بنك الإسكان بأهمية الاستثمار في التعليم وتعزيز ثقافة الإبداع والاستدامة لدى الأجيال الناشئة، من خلال دعم المبادرات التي تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وتسهم في تنمية مهارات الطالبات وتشجيعهن على ابتكار أفكار وحلول مرتبطة بالبيئة والاستدامة.

ويعكس هذا الدعم حرص البنك على توجيه برامجه للمسؤولية المجتمعية نحو المبادرات ذات الأثر المستدام، لا سيما في قطاعي التعليم والبيئة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية بما يسهم في توفير فرص أوسع أمام الطلبة للإبداع والمشاركة الفاعلة في القضايا البيئية والمجتمعية.

ويواصل بنك الإسكان تنفيذ مبادراته المجتمعية الهادفة إلى دعم المؤسسات التعليمية وتمكين الأجيال الشابة، وترسيخ مفاهيم الابتكار والاستدامة والمسؤولية البيئية، بما ينسجم مع دوره كشريك فاعل في خدمة المجتمع الفلسطيني ودعم مسيرة التنمية المستدامة.