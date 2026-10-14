إيران تغير أساليبها في استهداف السفن قبل الانتخابات الأمريكية

وطن للأنباء: قال مسؤولان إيرانيان كبيران إن إيران ‌تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز، في مسعى للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وتسعى إيران إلى فرض سيطرتها على مضيق هرمز منذ أن شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عليها في 28 فبراير/ شباط. وقيّدت طهران المرور عبر الممر المائي، الذي كان يمرّ عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، في محاولة لاكتساب ورقة ضغط على واشنطن.

وأدت التهديدات والهجمات الإيرانية إلى تقليص حركة الملاحة عبر المضيق بشدة، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، رغم استمرار عبور بعض شحنات النفط.

ورفض المسؤولان تقديم تفاصيل عن الاستراتيجية الجديدة، لكن أحدهما قال ‌إن إيران بدأت قبل نحو عشرة أيام استخدام أساليب هجومية مختلفة ‌تجاه السفن التي تعتبرها تخالف قيودها، مضيفا أن ذلك أدى إلى زيادة الهجمات على تلك السفن.

وقالا إن ‌الاستراتيجية شملت تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها، وإن أحد أهدافها هو التأثير في نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وذكر أحد المسؤولين “الهدف هو إحباط جهود الولايات المتحدة وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية”.

وقال المسؤولان إن قرار استخدام الاستراتيجية الجديدة اتُخذ على أعلى مستويات القيادة الإيرانية، ونُسق بالكامل في مختلف أركان النظام الحاكم في البلاد.