إصابات باقتحامات الاحتلال في رام الله

وطن للأنباء: أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط في محيط دوار عين أيوب غرب مدينة رام الله، وأصابت مواطنين اثنين.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب بالرصاص المعدني في رأسه خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية خربثا بني حارث غرب رام الله.

وفي السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال رام الله، فيما اقتحمت بلدة قبيا غرب المدينة.