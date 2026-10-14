النفط يرتفع مع تقييم مخاطر الإمدادات وتدفق الديزل الروسي

وطن للأنباء: ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تقييم المتعاملين مخاطر الإمدادات الناجمة عن الصراع بين جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع ‌إيران والسعودية فضلا عن آفاق زيادة إمدادات الديزل من روسيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 106.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0030 بتوقيت جرينتش، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 94.94 دولار للبرميل.

وكان خام برنت قد تراجع 0.9 بالمئة أمس الثلاثاء، فيما ارتفع الخام الأمريكي 0.4 بالمئة.

وقال هيرويكي كيكوكاوا، كبير المحللين في شركة نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت “المخاوف بشأن الإمدادات بسبب الصراع بين الحوثيين والسعودية تدفع الأسعار إلى الارتفاع”.

وأضاف “زيادة صادرات روسيا من الديزل قد تخفف شح الإمدادات في السوق، الأمر الذي قد يحد من أي تحرك حاد للأسعار صعودا أو هبوطا”، متوقعا أن يتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بين 90 و100 دولار للبرميل.