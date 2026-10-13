إصابة 6 أشخاص بجريمة إطلاق نار في البعنة بالداخل المحتل

وطن للأنباء: أصيب 6 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، مساء يوم الثلاثاء، جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في قرية البعنة بمنطقة الشاغور في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأفاد مركز "حيان" الطبي، بأن طواقمه للعلاج المكثف وصلت إلى المكان، وتعاملت مع إصابتين وصفتا بالمتوسطة.

ونقل المصابان بعد تقديم العلاجات الأولية لهما إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج.

وتعاملت الاطقم الطبية مع 4 مصابين آخرين، وصفت حالة أحدهم (56 عاما) بالخطيرة، بينما الآخرون، في الثلاثينيات من أعمارهم، وصفت حالتهم بالمتوسطة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه شرطة الاحتلال تقاعسها عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب، في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.