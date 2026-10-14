نفد صبرنا.. ترامب يتوعد إيران بـ"درس قاسٍ"

وطن للأنباء: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، لكنه أشار إلى أن "الإيرانيين في حالة ترقب وسنلقنهم درسا قاسيا، فقد نفد صبرنا عليهم"، وفق تعبيره.

وأكد ترامب خلال تجمع انتخابي، مجددا، أن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا" وأن "أسعار الطاقة ستنخفض بشكل حاد بمجرد انتهاء الحرب".

واتهم ترامب إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بأنها "قدمت لإيران مليارات الدولارات، وكان عليها منعها من تطوير سلاح نووي"، في إشارة إلى إبرام الاتفاق النووي عام 2015، والذي انسحب من ترامب لاحقا خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وفي وقت سابق، دافع ترامب، خلال تصريحات للصحفيين وتجمع انتخابي في ولاية أوهايو، عن قراره شنّ الحرب على إيران، معتبرًا أن واشنطن اضطرت إلى التحرك لمواجهة ما وصفه بـ"التهديد الإيراني"، ومحمّلًا الإدارات الأمريكية السابقة مسؤولية عدم التعامل معه في وقت مبكر.

