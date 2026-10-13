غارات سعودية على منشأة الصباحة النفطية في صنعاء.. وسريع: لا قيمة عسكرية لاستهدافها

وطن للأنباء: أكّد المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، نقلاً عن مصدر في شركة النفط اليمنية، أنّ الشركة في الصباحة في صنعاء فارغة من المشتقات النفطية ولا يوجد أي قيمة عسكرية للاستهداف.

بدوره، أكد المتحدث باسم حكومة صنعاء عمر البخيتي أنّ استهداف السعودية لشركة النفط بمنطقة الصباحة جريمة حرب موصوفة.

وأشار إلى أنّ المنشأة المستهدفة فارغة، مشدداً على أنّ الوضع التمويني للمشتقات النفطية مستقر بما يغطي احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

وأتى هذا في ضوء تهديد السعودية باستهداف شركة النفط اليمنية ومحطة الصباحة المركزية في صنعاء، اليوم الثلاثاء.

عقب ذلك، أعلن العميد سريع أنّ القوات المسلحة اليمنية تصدّت لتشكيلات قتالية تابعة للسعودية والتي تستهدف صنعاء.

بدورها، أفادت وكالة "سبأ" اليمنية بأنّ غارات سعودية استهدفت شركة النفط اليمنية في منطقة الصباحة بمديرية بني مطر غربي العاصمة صنعاء.

إخلاء منشأة "أرامكو" في الدمام ومطار الرياض

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد حذّرت السعودية، من أنّ أيّ استهداف للعاصمة صنعاء سيُقابل برد قاسٍ ومؤلم في الرياض.

كذلك، حذّرت جميع الموظفين والمواطنين الموجودين بالقرب من أيّ منشأة نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية، داعيةً إياهم إلى إخلائها والابتعاد عنها، باعتبارها "هدفاً مشروعاً" لها.

كما دعت جميع المواطنين إلى الابتعاد الفوري عن منشأة "أرامكو" النفطية في الدمام، ومطار الملك خالد في الرياض، محذرةً بأنها ستقوم بـ"استهداف هذه المنشآت في حال أقدمت السعودية على استهداف ما أعلنت عنه في العاصمة صنعاء".