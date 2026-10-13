ترمب: سنتخذ قرارًا بشأن إيران قريبًا جدًا.. وربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن

وطن للأنباء: وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بأنها "دولة فاشلة"، مدعيًا أنها لا تمتلك اقتصادًا فعّالًا ولا تدفع رواتب جنودها، ومعلنًا أن واشنطن ستتخذ قرارًا بشأن طهران "في وقت قريب جدًا".

وفي تصريحات تناولت تطورات المنطقة، قال ترمب إن جماعة الحوثيين تتصرف بشكل سيئ للغاية، مشيرًا إلى أنه ربما يطلب من تركيا التدخل في اليمن، دون أن يوضح طبيعة التدخل المحتمل.

وأضاف ترمب أنه ظنّ أن الحوثيين "تعلموا الدرس" قبل عام، عندما قصفتهم الولايات المتحدة، قبل أن توقف هجماتها بناءً على طلبهم، على حد قوله. وادعى أن الجماعة التزمت الصمت فترة طويلة، لكنها عادت إلى الظهور مؤخرًا، مرجحًا أن يكون ذلك بتحريض من إيران.

واتهم ترمب الحوثيين بمهاجمة السعودية بطريقة خبيثة للغاية، مدعيًا أنهم يحاولون عمدًا رفع أسعار النفط قبل الانتخابات.

وفيما يتعلق بالسعودية، قال الرئيس الأميركي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، مضيفًا أن الأمور جيدة وأن واشنطن تساعد الرياض، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مضمون الاتصال أو طبيعة المساعدة.

ورفض ترمب الكشف عما إذا كان قد اتخذ قرارًا بشأن الحوثيين، قائلًا: لن أقول ما إذا كنت قد اتخذت قرارًا أم لا.

وفي سياق آخر، وردًا على سؤال بشأن احتمال دعمه أحد المرشحين لانتخابات الكنيست، قال ترمب: قد أفعل شيئًا وأدعم أحدًا، دون أن يحدد المرشح المقصود.

أما بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، فقال ترمب إن الولايات المتحدة لم تتوقف عن تقديم المساعدات الاستخبارية لأوكرانيا، مؤكدًا أن واشنطن تريد إنهاء الحرب.