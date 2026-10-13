الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني

وطن للأنباء: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، استدعاء السفير البريطاني لدى طهران هوغو شورتر، احتجاجاً على اتهامات مسؤولين بريطانيين لطهران بالوقوف وراء حادث أمني مزعوم في قاعدة فيرفورد الجوية.

وأكد بيان للخارجية الإيرانية إن مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون أوروبا الغربية علي رضا يوسفي أبلغ السفير البريطاني احتجاج طهران الشديد، ورفض بشكل كامل الاتهامات البريطانية، واصفاً إياها بـ"الباطلة ولا أساس لها".

وطالب يوسفي الحكومة البريطانية بتقديم الوثائق والأدلة التي تستند إليها في اتهاماتها بشأن الحادث المزعوم في قاعدة فيرفورد في أسرع وقت، محذراً من أن طهران ستعيد النظر بجدية في علاقاتها الثنائية مع لندن إذا لم تستجب، ومحملاً لندن مسؤولية تبعات أي خطوات من هذا القبيل.

وأضاف يوسفي أن المسؤولين البريطانيين لا يمكنهم التهرب من المساءلة والمسؤولية الدولية عبر توجيه اتهامات لا أساس لها، مشيراً إلى ما وصفه بمشاركة بريطانيا في العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران، واستضافتها الطويلة لجماعات مناهضة لإيران.

من جانبه، أكد السفير البريطاني أنه سينقل الاحتجاج إلى حكومة بلاده.

وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام قال أمس الاثنين أمام البرلمان إن "من المرجح جداً" أن يكون المخطط الذي استهدف قاعدة فيرفورد جرى تنسيقه في إيران، وأنه "شبه مؤكد أنه نُفذ بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني".

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي إحباط محاولة استهداف قاعدة فيرفورد التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية لنشر قاذفات بعيدة المدى، واعتقلت 5 بريطانيين ومواطن بريطاني-إيراني، وصادرت مركبات تحتوي على كميات من البنزين دون العثور على متفجرات.

ورداً على ذلك، استدعى وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند السفير الإيراني في لندن، وأعلن فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين هما روح الله بازغندي و شهرام تمرزاده.

في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية في بيان منفصل إن هذه الادعاءات "مؤامرة دنيئة تهدف إلى المضي في حملة معاداة إيران"، معتبرة أن لندن تتحمل مسؤولية توفير قواعدها للقوات الأمريكية التي قصفت إيران خلال الحرب الأخيرة.