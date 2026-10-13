حوار وطني فلسطيني في القاهرة غداً بمشاركة عدة فصائل

وطن للأنباء: تنطلق غداً الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة قيادات من حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفق مصادر فلسطينية.

وبحسب المصادر، تستمر اللقاءات حتى يوم الخميس، وتبحث سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، في ظل الجهود الرامية إلى توحيد الموقف الفلسطيني.

ومن المقرر أن يتناول الحوار ملف انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تفاهمات تمهّد لإجراء الانتخابات الفلسطينية.

المصدر: الجزيرة