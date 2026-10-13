نقابات النقل العام تعلّق إضراب الأربعاء لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للاستجابة لمطالبها

وطن للأنباء: أعلنت نقابات قطاع النقل العام تعليق الإضراب المقرر يوم الأربعاء، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للتوصل إلى حلول عادلة لمطالب العاملين في القطاع، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمناقشة هذه المطالب، وتدخل عدد من الوزراء للبحث عن حلول للأزمة.

وأكدت النقابات، في بيان صادر عنها، أن قرار تعليق الإضراب لا يعني التنازل عن حقوق العاملين أو مطالبهم، مشددة على أن دعم المحروقات وخفض أسعارها يبقى المطلب الأساسي للقطاع.

وأوضحت النقابات أن هذه الخطوة تأتي في إطار منح الحكومة فرصة للتوصل إلى حلول تلبي المطالب المطروحة، مع التأكيد على التمسك بالحقوق إلى حين الوصول إلى معالجة عادلة للقضايا التي يعاني منها قطاع النقل العام في فلسطين.