سلطات الاحتلال تسلم مقدسيًا قرارًا بإبعاده عن الأقصى

وطن للأنباء: سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، الشاب المقدسي خالد أبو تايه قراراً يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة – سلوان، بأن القرار يشمل أروقة المسجد ومداخله ومحيطه والطرق المؤدية إليه، وأنه سُلّم لأبو تايه إلكترونياً عبر تطبيق واتساب، مرفقاً بخريطة جغرافية تحدد المناطق والمربعات المحظور عليه دخولها أو الوجود فيها.

ويأتي القرار الجديد بعد اعتقال أبو تايه يوم الجمعة الماضية داخل باحات المسجد الأقصى، والإفراج عنه بعد ساعات بشرط إبعاده لمدة أسبوع، وتسليمه استدعاءً للتحقيق والمثول أمام جلسة استماع، حيث صدر قرار الإبعاد الجديد لمدة 6 أشهر عقب انتهاء الأسبوع.

ويُعد أبو تايه من الشبان المقدسيين النشطين في المسجد الأقصى، وتكرر اعتقاله وإبعاده سابقاً، حيث كان قد تسلم في 4 أكتوبر الجاري قراراً بالإبعاد لمدة أسبوع قابل للتجديد، قبل أن يتم تشديده اليوم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة إبعاد ممنهجة تتصاعد خلال الأعياد اليهودية، حيث تشير معطيات محافظة القدس إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 900 قرار إبعاد بحق فلسطينيين ومقدسيين منذ مطلع عام 2026 وحتى أكتوبر الجاري، شملت المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومحيطهما.

وتربط جهات مقدسية هذه الإجراءات بمحاولة تقييد وصول المصلين والناشطين والمرابطين والحراس إلى المسجد الأقصى، وتسهيل اقتحامات المستوطنين، وتفريغ المسجد من الوجود الفلسطيني.