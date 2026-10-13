قوات الاحتلال تنكل بـ4 شبان خلال اقتحامها كفر قدوم شرق قلقيلية

وطن للأنباء: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، على 4 مواطنين ونكّلت بهم بالضرب المبرح داخل محل تجاري في قرية كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت محلاً تجارياً، واحتجزت 4 شبان كانوا بداخله، قبل أن تعتدي عليهم بالضرب وتخضعهم لتحقيق ميداني.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال قاموا بتفتيش المحل والعبث بمحتوياته وتكسير بعضها، في حين سُجلت إصابات برضوض بين المعتدى عليهم، دون أن يتم نقلهم للمستشفى.

وتشهد قرية كفر قدوم اقتحامات شبه يومية واعتداءات متكررة، تتخللها مداهمات للمنازل والمحال التجارية واعتداءات على المواطنين، بالتزامن مع استمرار مسيرتها الأسبوعية المناهضة للاستيطان وإغلاق مدخلها الرئيسي منذ سنوات.