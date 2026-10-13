بنك فلسطين يختتم مشاركته في مؤتمر سايبوس 2026 معززاً حضوره على خريطة العلاقات المصرفية الدولية

وطن للأنباء: اختتم بنك فلسطين مشاركته في فعاليات مؤتمر Sibos 2026 في مدينة ميامي الأميركية، بعد عدة أيام من الحضور الفاعل واللقاءات المكثفة مع نخبة من قادة المؤسسات المالية والمصرفية من مختلف أنحاء العالم، في مشاركة عكست قوة حضور البنك دولياً، وقدرته على تمثيل فلسطين ضمن واحدة من أبرز المنصات العالمية للصناعة المالية.

وشارك في أعمال المؤتمر وفد رفيع المستوى من بنك فلسطين، ترأسه رئيس مجلس الإدارة هاشم الشوا، وضم المدير العام محمود الشوا، و ليندا ترزي، الرئيس التنفيذي لبنك فلسطين العالمي (قيد التأسيس) في أبوظبي، إلى جانب مجموعة من أعضاء وممثلي الإدارة التنفيذية، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي يوليها البنك لتطوير شبكة علاقاته المصرفية الدولية وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتجلّت مشاركة بنك فلسطين في المؤتمر من خلال جناح خاص صُمّم ليكون منصة للتواصل المؤسسي وتعزيز الحضور المصرفي الدولي، وضمّ قاعة مخصصة للاجتماعات الثنائية واللقاءات رفيعة المستوى. وشكّل الجناح، على مدار أيام المؤتمر الذي استقطب أكثر من 10 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، نقطة التقاء مع نخبة من القيادات المصرفية وممثلي المؤسسات المالية والبنوك المراسلة والشركاء الدوليين ووسائل الإعلام، ما أتاح للبنك توسيع شبكة علاقاته الدولية، وتعميق شراكاته القائمة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب بحث آفاق تطوير الأعمال والخدمات المصرفية، وتعزيز التكامل مع المؤسسات المالية العالمية في مجالات التمويل والمدفوعات العابرة للحدود والتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، بما يدعم توجهات البنك نحو توسيع حضوره الدولي وتعزيز موقعه ضمن المنظومة المصرفية العالمية.

وأكد بنك فلسطين أن مشاركته في "سايبوس 2026" تجاوزت الحضور التقليدي في مؤتمر دولي، لتشكل منصة حقيقية لبناء جسور جديدة مع العالم المالي والمصرفي، وفتح مسارات جديدة للنمو والتعاون، وتعزيز مكانة البنك كمؤسسة فلسطينية ذات حضور وطموح دوليين.

كما جسدت المشاركة قدرة بنك فلسطين على تقديم صورة مشرقة عن فلسطين وقطاعها المصرفي، وإبراز ما يمتلكه هذا القطاع من خبرات وكفاءات وممارسات مؤسسية قادرة على التواصل والتكامل مع المنظومة المالية العالمية.

ومن ميامي، في الولايات المتحدة الأميركية، حمل بنك فلسطين معه رسالة واضحة: مؤسسة فلسطينية بجذور محلية راسخة، وخبرة تمتد لعقود، وطموح يتجاوز الحدود لبناء شراكات أوسع ومستقبل مالي أكثر ترابطاً وانفتاحاً على العالم.

من الجدير بالذكر أن النسخة المقبلة من مؤتمر سايبوس (Sibos 2027) ستُعقد في سنغافورة خلال الفترة من 20 إلى 23 أيلول 2027، في مركز مارينا باي (Marina Bay Sands).