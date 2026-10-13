ضمن برنامجه للعمل التطوعي .. البنك الإسلامي الفلسطيني ينفذ مبادرات تطوعية في طوباس وقلقيلية

وطن للأنباء: نظم البنك الإسلامي الفلسطيني مبادرات تطوعية في مدينتي طوباس وقلقيلية وذلك في إطار برنامجه للعمل التطوعي وحرصه على المساهمة في تطوير المرافق العامة وتعزيز ثقافة التطوع لدى موظفيه والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع المحلي.

وفي مدينة قلقيلية شملت فعاليات اليوم التطوعي التي نفذت بالشراكة مع البلدية أعمال تنظيف ودهان للساحات وزراعة الأشتال في حديقة الأم والطفل للمساهمة في تحسين وتجميل المظهر العام للحديقة.

وفي مدينة طوباس شملت الفعاليات التطوعية لموظفي البنك أعمال دهان لعدد من المرافق العامة خاصة في موقف مركبات النقل العام وذلك بالشراكة مع البلدية، بهدف المساهمة في تحسين هذه المرافق التي تخدم المواطنين.

وأكد المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي أن هذه المبادرات التطوعية تأتي انسجاماً مع رؤية البنك وتوجيهات مجلس إدارته بضرورة المساهمة في إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المواطنين، مشيراً إلى أن العمل التطوعي يشكّل ركيزة أساسية في استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية.

وأضاف السعدي أن البنك يحرص على إشراك موظفيه في المبادرات التي تخدم المجتمع وتعزز قيم الانتماء والتعاون والمسؤولية، مؤكداً أهمية التعاون مع البلديات والمؤسسات المحلية لتنفيذ مبادرات تسهم في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بجودة الحياة.

من جانبهم قدم ممثلو بلديتي طوباس وقلقيلية شكرهم لإدارة البنك وموظفيه على مشاركتهم الفاعلة في تحسين بيئة المرافق العامة مؤكدين على أن الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المحلي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ترسيخ قيم الانتماء والعمل التطوعي لدى الموظفين والجمهور على حد سواء.

وتؤكد سياسة المسؤولية المجتمعية المستدامة للبنك الإسلامي الفلسطيني على ضرورة مساهمته في عملية التنمية والقيام بدورٍ فاعلٍ في خدمة المجتمع وإغاثة أبناء شعبنا وتحسين ظروف معيشتهم وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، وبما ينسجم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

