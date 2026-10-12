تحت شعار "عام جديد وأمل جديد" .. بنك فلسطين يطلق مبادرة "العودة للمدارس" لدعم طلبة الصفوف الأولى في قطاع غزة

وطن للأنباء: في إطار جهوده الإنسانية والمجتمعية المتواصلة لدعم أبناء شعبنا في قطاع غزة، وانطلاقاً من إيمانه بأهمية التعليم ودوره في تعزيز الأمل بمستقبل أفضل، أطلق بنك فلسطين مبادرة العودة للمدارس تحت شعار "عام جديد، وأمل جديد"، لدعم طلبة الصفوف الأولى في عدد من مدارس قطاع غزة، من خلال توزيع ما يقرب من 7,000 حقيبة مدرسية، إلى جانب تنظيم فعاليات ترفيهية وتفاعلية للأطفال، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وفي إطار جهود بنك فلسطين لدعم قطاع التعليم ومساندة الأطفال، والمساهمة في توفير جانب من احتياجاتهم المدرسية وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والعودة إلى مقاعد الدراسة بروح من الأمل والتفاؤل، رغم الظروف والتحديات الصعبة التي مروا بها.

وتستهدف المبادرة طلبة الصفوف الأول والثاني والثالث في عدد من المدارس بمختلف محافظات قطاع غزة، مع إعطاء الأولوية للمناطق والمدارس الأكثر احتياجًا. متضمنة تنظيم فعاليات ترفيهية وتفاعلية داخل المدارس المستهدفة، تشمل أنشطة جماعية والرسم والتلوين والأنشطة الحركية، بمشاركة موظفات وموظفي بنك فلسطين، بهدف توفير أجواء إيجابية للأطفال وإضفاء مساحة من الفرح والتفاعل على تجربتهم في العودة إلى المدرسة.

وتشمل المبادرة مدارس موزعة على عدد من مناطق قطاع غزة، بما فيها غزة وشمال غزة وخانيونس والمنطقة الوسطى ورفح، على أن يتم تنفيذ عمليات التوزيع وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس وأعداد الطلبة وإمكانية الوصول إليها والأولوية الإنسانية، بما يضمن وصول الدعم إلى الأطفال والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، أكد محمود الشوا، المدير العام لبنك فلسطين، أن المبادرة تنطلق من إيمان البنك بأن دعم التعليم يمثل أولوية في هذه المرحلة، وأن مساندة الأطفال للعودة إلى مدارسهم تتجاوز توفير الاحتياجات المدرسية إلى تعزيز شعورهم بالأمل والاستقرار والاستمرار.

وأضاف الشوا: نريد لهذه المبادرة أن تحمل إلى أطفالنا في غزة رسالة تتجاوز الحقيبة والقرطاسية؛ رسالة تقول إن التعليم سيبقى بابًا للأمل والمستقبل. ونسعى من خلالها إلى الوقوف إلى جانب أطفالنا وهم يمارسون حقهم في التعلم والعودة إلى مدارسهم، والمساهمة في جعل بداية عامهم الدراسي أكثر إيجابية وفرحًا.

وتندرج المبادرة ضمن جهود بنك فلسطين المجتمعية الهادفة إلى دعم التعليم، والاستثمار في أطفالنا وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم الدراسية، بما يسهم في تعزيز بيئة تعليمية أكثر إيجابية في قطاع غزة.