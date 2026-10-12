شركة فلسطين للاستثمار الصناعي تنضم إلى عضوية الهيئة العامة لمؤسسة إنجاز فلسطين وتوقّع اتفاقية تعاون

وطن للأنباء: وقّعت مؤسسة إنجاز فلسطين وشركة فلسطين للاستثمار الصناعي اتفاقية تعاون، انضمّت بموجبها الشركة إلى عضوية الهيئة العامة للمؤسسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، ودعم جهود تمكين الشباب الفلسطيني وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للانتقال إلى سوق العمل، وتعزيز ثقافة الريادة والابتكار لديهم.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مؤسسة إنجاز فلسطين بمدينة رام الله، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي د. سعيد دويكات، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز فلسطين السيد بسام ولويل، والمدير العام للمؤسسة السيد منذر زهران، والمديرة المالية والإدارية السيدة نور العمري.

وافتتح اللقاء رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز فلسطين السيد بسام ولويل، مرحّبًا بانضمام شركة فلسطين للاستثمار الصناعي إلى الهيئة العامة للمؤسسة، ومشيدًا بدورها بوصفها إحدى الشركات الرائدة في القطاع الصناعي الفلسطيني، ومؤكدًا أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في دعم برامج المؤسسة وتعزيز أثرها في أوساط الشباب الفلسطيني.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي د. سعيد دويكات عن اعتزاز المجموعة بالانضمام إلى مؤسسة إنجاز فلسطين، مشيدًا بدورها الوطني في دعم الطلبة وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب تشجيع الشباب على إطلاق المشاريع الريادية والانخراط في قطاع الأعمال. وأكد أن من الأهداف الأساسية للمجموعة المساهمة في خلق فرص عمل في فلسطين، وتعزيز إنتاج المنتجات الوطنية وفق أعلى المواصفات والمعايير المحلية والعالمية، بما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودعم الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد المدير العام لمؤسسة إنجاز فلسطين السيد منذر زهران أهمية انضمام شركة فلسطين للاستثمار الصناعي إلى الهيئة العامة للمؤسسة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثّل إضافة نوعية لجهود إنجاز في ربط الشباب بالقطاع الخاص، والاستفادة من خبرات الشركات الفلسطينية في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم المهنية والعملية. وأضاف أن التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص يشكّل ركيزة أساسية في توفير فرص تعلّم نوعية للشباب، وتمكينهم من اكتشاف قدراتهم وتحويل أفكارهم إلى مبادرات ومشاريع ريادية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص مؤسسة إنجاز فلسطين على توسيع شبكة شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يعزّز دورها في إعداد جيل من الشباب الفلسطيني القادر على المنافسة في سوق العمل، والمبادرة والابتكار، والمساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني.