عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

وطن للأنباء: اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا ما يسمى بـ"السجود الملحمي"، أثناء اقتحام وتدنيس المنطقة الشرقية للمسجد، وهم يرتدون شالات الصلاة اليهودية المعروفة باسم "الطاليت"، ويغطون رؤوسهم، فيما ظهر بعضهم حفاة الأقدام، في مظاهر تتصل بطقوس تهويدية تتبناها جماعات "الهيكل" المزعوم، خلال اقتحاماتها للمسجد.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تندرج في سياق محاولات جماعات "الهيكل" فرض طقوس دينية يهودية داخل المسجد الأقصى، وتكريس التعامل معه باعتباره موقعا للعبادة اليهودية، في إطار محاولات فرض واقع ديني جديد فيه، يستهدف هويته الإسلامية ومكانته الدينية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.