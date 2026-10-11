إصابة 8 مواطنين برصاص الاحتلال بينهم سيدة حامل في مدينتي غزة وخان يونس

وطن للأنباء: أُصيب 8 مواطنين، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، فيما أُصيب مواطنان أحدهما سيدة حامل جراء إطلاق نار مباشر من آليات الاحتلال على خيام النازحين قرب مفرق الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي السياق، تواصل مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، فيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عملية نسف شرق حي التفاح، شمال شرق مدينة غزة.