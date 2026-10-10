مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على أربعة مزارعين جنوب بيت لحم

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، بالضرب المبرح على أربعة مزارعين مسنين، واحتجزوهم أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم قرب مستعمرة جاثمة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المزارعين أثناء وجودهم في أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، واحتجزتهم لعدة ساعات واعتدت عليهم بالضرب المبرح، وهم: طاهر أحمد نجاجرة (64 عاما) من بلدة نحالين، وزياد يونس صبح (60 عاما) من بلدة الخضر، وإبراهيم يعقوب عيسى (63 عاما)، وإبراهيم محمد عيسى (64 عاما).

وأضاف المصدر أن المواطن إبراهيم عيسى تعرض لاعتداء شديد، نُقل على إثره إلى المستشفى، حيث يرقد في قسم العناية المكثفة بحالة غيبوبة.

في سياق آخر، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا عند المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم، في منطقة "النشاش"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات ركابها.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على المزارعين وأراضيهم، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، إذ تشهد مناطق عدة في محافظة بيت لحم اعتداءات متكررة، تشمل مهاجمة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتكسير أشجار الزيتون وسرقة ثمارها.

وكان مستوطنون قد سرقوا، الثلاثاء الماضي، ثمار الزيتون وكسروا 40 شجرة في أراضي قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.