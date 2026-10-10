هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 18 اعتداءً للمستوطنين في عدة محافظات منذ صباح اليوم

وطن للأنباء: سجّلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 18 واقعة اعتداء نفذها المستوطنون منذ صباح اليوم السبت وحتى الساعة السادسة مساءً، في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت وقلقيلية والخليل وأريحا والقدس وطولكرم.

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر مساء اليوم، أن الاعتداءات شملت مهاجمة قاطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم، والاعتداء عليهم بالضرب ورش غاز الفلفل، واحتجاز مواطنين، وسرقة المحاصيل الزراعية والمركبات ومعدات القطاف، إلى جانب مهاجمة المنازل وهدم جدار وتخريب الأشجار.

وبيّنت أن من أبرز هذه الاعتداءات الهجوم الذي نفذه المستوطنون وقوات الاحتلال في بلدة دير أبو مشعل، وأسفر، وفق الحصيلة المحدثة، عن إصابة تسعة مواطنين.

وأضافت أن مستوطنين اعتدوا على مزارعين اثنين في بلدة دير ابزيع، ما أدى إلى إصابتهما بكسور وجروح ورضوض.

وفي محافظة طولكرم، هاجم مستوطنون المزارعين في بلدة قفين، وسرقوا محصولهم الزراعي ومعداتهم، واختطفوا ثلاثة منهم.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون، الذي يشهد اعتداءات على المزارعين وأراضيهم وممتلكاتهم في عدد من محافظات الضفة الغربية.