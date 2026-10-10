فرنسا: 3 جمعيات تطالب القضاء بوقف شحنة إلى شركة أسلحة إسرائيلية

وطن للأنباء: لجأت 3 جمعيات إلى القضاء للمطالبة بوقف شحن حمولة مقررة جوا من العاصمة الفرنسية باريس إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز".

وقالت "جمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي"، وجمعيتا "نضال" و"التحرك الأمني للأخلاقيات الجمهورية" الفرنسيتان في بيان مشترك، السبت، إن شحنة موجهة إلى شركة "إلبيت سيستمز" من المقرر نقلها اليوم، على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "إل عال"، تنطلق من مطار باريس شارل ديغول.

وأوضح البيان أن الجمعيات تقدمت، الجمعة، بطلب إلى المحكمة الإدارية في باريس لوقف نقل الشحنة، التي تحتوي على معدات تُستخدم في المركبات العسكرية.

وأشار إلى أن اللجوء إلى القضاء جاء بسبب تقاعس الدولة الفرنسية عن التحرك في هذا الصدد.

وطالبت الجمعيات السلطات المحلية بالتحقق من كيفية تصنيف البضائع الموجودة في الشحنة، وما إذا كان قد صدر تصريح بنقلها، إلى جانب الكشف عن هوية المستخدم النهائي لها.

وذكَّر البيان بأن معاهدة تجارة الأسلحة الدولية التابعة للأمم المتحدة تحظر إرسال شحنات عسكرية إلى دولة ما في حال وجود إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.

وأضاف "السماح لهذه الشحنة بالإقلاع يرتب مسؤولية قانونية على فرنسا".

جدير بالذكر أن "إسرائيل" تستمر في الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وأسفرت هذه الخروقات، حتى الخميس، عن استشهاد 1471 فلسطينيًا وإصابة 5 آلاف و189 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ أكتوبر 2023، قتلت "إسرائيل" 74 ألفا و254 فلسطينيًا وأصابت 175 ألفا و306 آخرين في قطاع غزة، فيما تسبب بنزوح معظم سكانه، ودمرت أو ألحقت أضرارا بنحو 90 بالمئة من بنيته التحتية.